Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза

В этом году одним из приоритетных направлений для Сербии является укрепление и усиление армии. В частности, планируют увеличить количество военных спецназа и повысить им заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic .

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что в прошлом году в армию Сербии было вложено много средств, и это будет продолжаться в дальнейшем.

Главной целью в усилении армии он называет увеличение количества спецподразделений, в частности, планируется увеличить их количество с 1600 до 5000 людей. Кроме этого, военных планируют поощрять к службе с помощью заработной платы.

"Зарплата будет огромной. Базовая зарплата будет превышать 2000 евро, и вы знаете, что туда входит - дежурство, ночные смены, сверхурочные и все прочее. Таким образом, это составит почти 3000 евро", - сказал Вучич.

Он пригласил юношей и девушек подавать заявки и сообщил, что в скором времени состоится конкурс по отбору военных.

Эти нововведения были введены на фоне недавнего очередного обострения границы между Сербией и Косово.