Сербия увеличит численность бойцов спецназа в три раза
В этом году одним из приоритетных направлений для Сербии является укрепление и усиление армии. В частности, планируют увеличить количество военных спецназа и повысить им заработную плату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.
Президент Сербии Александр Вучич отметил, что в прошлом году в армию Сербии было вложено много средств, и это будет продолжаться в дальнейшем.
Главной целью в усилении армии он называет увеличение количества спецподразделений, в частности, планируется увеличить их количество с 1600 до 5000 людей. Кроме этого, военных планируют поощрять к службе с помощью заработной платы.
"Зарплата будет огромной. Базовая зарплата будет превышать 2000 евро, и вы знаете, что туда входит - дежурство, ночные смены, сверхурочные и все прочее. Таким образом, это составит почти 3000 евро", - сказал Вучич.
Он пригласил юношей и девушек подавать заявки и сообщил, что в скором времени состоится конкурс по отбору военных.
Эти нововведения были введены на фоне недавнего очередного обострения границы между Сербией и Косово.
Напомним, ранее на границе частично признанного Косово произошло столкновение между сербскими правоохранителями и протестующими, устроившими акцию возле КПП "Ярини", где миссия НАТО увеличила численность своих патрулей на фоне митинга.
Через несколько дней конфликт удалось уладить после обращения президента Сербии к протестующим с просьбой разобрать баррикады.
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