Сербія відмовиться від ідеї видачі громадянства росіянам за спрощеною процедурою, - FT

Відповідний проект закону було запропоновано урядом Сербії у квітні.

Документ передбачає, що іноземним громадянам, які працюють у місцевих компаніях або займаються індивідуальною трудовою діяльністю, достатньо буде лише одного року тимчасового проживання в країні, щоб вони змогли отримати сербський паспорт.

Financial Times пише, що в Євросоюзі вважають, що подібні заходи загрожують безпеці об'єднання.

"Якщо надання громадянства буде вважатися таким, що становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", - заявили в Єврокомісії.

Після цього представник уряду Сербії сказав, що цей проект закону був простою пропозицією і навіть не планувався до розгляду.

FT повідомляє, що у російських соціальних мережах активно обговорювалося можливе нововведення, що спростило б громадянам РФ процес еміграції до Сербії.