Сербія відмовиться від ідеї видачі громадянства росіянам за спрощеною процедурою, - FT

Влада Сербії хоче відмовитись від планів видавати паспорти громадянам Росії та іншим іноземцям, які прожили в країні хоча б один рік. Це сталося після попередження Євросоюзу про те, що подібну практику можуть не схвалити у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Відповідний проект закону було запропоновано урядом Сербії у квітні.
Документ передбачає, що іноземним громадянам, які працюють у місцевих компаніях або займаються індивідуальною трудовою діяльністю, достатньо буде лише одного року тимчасового проживання в країні, щоб вони змогли отримати сербський паспорт.
Financial Times пише, що в Євросоюзі вважають, що подібні заходи загрожують безпеці об'єднання.
"Якщо надання громадянства буде вважатися таким, що становить підвищений ризик для внутрішньої безпеки і державної політики держав-членів, безвізовий режим може бути призупинений", - заявили в Єврокомісії.
Після цього представник уряду Сербії сказав, що цей проект закону був простою пропозицією і навіть не планувався до розгляду.
FT повідомляє, що у російських соціальних мережах активно обговорювалося можливе нововведення, що спростило б громадянам РФ процес еміграції до Сербії.
Нагадаємо, що Сербія розробляє свої дрони-камікадзе, озираючись на досвід ведення війни в Україні.
Президент Сербії Александр Вучич допускає запровадження санкцій проти Росії на тлі триваючої воєнної агресії проти України. Глава держави "не клянеться", що таких обмежувальних заходів не буде в майбутньому.
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