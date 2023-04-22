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Президент Сербії хоче реформувати свою армію з огляду на досвід війни в Україні

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Сербія, Субота 22 квітня 2023 17:09
Президент Сербії хоче реформувати свою армію з огляду на досвід війни в Україні Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія розробляє свої дрони-камікадзе, озираючись на досвід ведення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича, яку приводить Novosti.rs.

Вучич заявив, що країна розробляє свої безпілотники. До кінця року їх можна буде побачити. За його словами, його регулярно інформують про те, як ведеться війна в Україні та як і якими засобами вона ведеться.

"Необхідно стежити за всім, що найбільше потрібно на полі бою", - сказав президент Сербії.

Також Вучич підкреслив коли є недорога загроза з повітря, необхідно відповідати дешевою зброєю.

"Ми це зараз бачили в Україні. Наразі ми знову відновлюємо "Стрілу-10", а їх у нас багато. Ми поступово наближаємося до того, що виявилося найнеобхіднішим в Україні. Це багатоствольні ракетниці. Це все те, що ви ще не бачили", - заявив Вучич.

Нагадаємо, що економіка Сербії має вигоду з припливу тисяч кваліфікованих, освічених росіян, які втекли зі своєї країни після того, як президент Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград не експортував і не експортуватиме зброю до України. Теж стосується й постачання боєприпасів для обох країн.

З 16 по 30 червня на території Сербії відбудуться військові навчання "Платиновий вовк-2023", організовані спільно зі США та ще десятьома державами-членами НАТО.

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