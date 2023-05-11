Сербия откажется от идеи выдачи гражданства россиянам по упрощенной процедуре, - FT

Соответствующий проект закона был предложен правительством Сербии в апреле.

Документ предусматривает, что иностранным гражданам, работающим в местных компаниях или занимающимся индивидуальной трудовой деятельностью, достаточно будет всего один год временного проживания в стране, чтобы они смогли получить сербский паспорт.

Financial Times пишет, что в Евросоюзе полагают, что подобные меры угрожают безопасности объединения.

"Если предоставление гражданства будет считаться повышенным риском для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен", - заявили в Еврокомиссии.

После этого представитель правительства Сербии сказал, что проект закона был простым предложением и даже не планировался к рассмотрению.

FT сообщает, что в российских социальных сетях активно обсуждалось возможное новшество, что упростило бы гражданам РФ процесс эмиграции в Сербию.