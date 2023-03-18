Сербія віддаляється від Кремля. Белград може ввести санкції проти РФ, - ISW

Позиція Сербії щодо санкцій проти Росії "пом'якшала". Рішення президента Олександра Вучича щодо відмови застосовувати європейські санкції проти РФ призвело до важких економічних обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Вучич відмовився дати обіцянку, що Сербія не запроваджуватиме європейські санкції проти Росії.

"Я краще знаю, коли ми перебуваємо у безвихідній ситуації і коли нам потрібно буде змінити політику", - заявляв Вучич.

Сербський міністр економіки Раді Баста закликав уряд запровадити санкції проти Росії та заявив, що Сербія платить "високу ціну" за те, що не зробила цього 14 березня.