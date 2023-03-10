ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські дипломати працюють над переговорами Вучича та Зеленського, - посол

Новость на русском →
Белград, П'ятниця 10 березня 2023 22:37
Українські дипломати працюють над переговорами Вучича та Зеленського, - посол Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Дипломати України вже розпочали роботу над тим, щоб провести переговори президента Володимира Зеленського з сербським колегою Александаром Вучичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Сербії Володимира Толкача в інтерв'ю Nova.rs.

За його словами, Зеленський досі не мав переговорів з Вучичем, оскільки, можливо, дипломати не зробили всього, щоб ця розмова відбулася. Але організувати її непросто, оскільки необхідно ретельно запланувати конкретні теми обговорень з огляду на ситуацію в Україні.

Також посла запитали, чи планується особиста зустріч чи телефонні переговори Зеленського з Вучичем.

"Ваше питання - це завдання, яке перед нами (дипломатами - ред.) поставлене, і ми над ним працюємо. Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом, а й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звісно, є й політичні питання. Треба уточнити всі ці питання та організувати телефонну розмову чи зустріч президентів", - відповів Толкач.

Він уточнив, що також має враховуватись взаємна підтримка між Сербією та Україною у питанні територіальної цілісності та суверенітету двох держав, оскільки Белград не визнає російську окупацію, а Україна - незалежність Косова.

Посол додав, що важливим питанням є й поглиблення співробітництва між країнами, зокрема і у підписанні угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, раніше Вучич, незважаючи на співпрацю з Росією, наголошував, що Крим та Донбас завжди будуть частиною України і його країна дотримується такої позиції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вучич Сербия Війна Росії проти України
NEWS
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації