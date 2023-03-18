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Сербия отдаляется от Кремля. Белград может ввести санкции против РФ, - ISW

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Позиция Сербии в отношении санкций против России "смягчилась". Решение президента Александра Вучича по поводу отказа применять европейские санкции против РФ привело к трудным экономическим обстоятельствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Вучич отказался дать обещание, что Сербия не будет вводить европейские санкции против России.

"Я лучше знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам нужно будет изменить политику" - заявлял Вучич.

Сербский министр экономики Раде Баста призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.

Ранее мы сообщали, что дипломаты Украины приступили к тому, чтобы провести переговоры президента Владимира Зеленского с сербским коллегой Александаром Вучичем.

Напомним, в Сербии появились российские шпионы-дипломаты, высланные из ЕС.

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