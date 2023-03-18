Сербия отдаляется от Кремля. Белград может ввести санкции против РФ, - ISW

Позиция Сербии в отношении санкций против России "смягчилась". Решение президента Александра Вучича по поводу отказа применять европейские санкции против РФ привело к трудным экономическим обстоятельствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Вучич отказался дать обещание, что Сербия не будет вводить европейские санкции против России.
"Я лучше знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам нужно будет изменить политику" - заявлял Вучич.
Сербский министр экономики Раде Баста призвал правительство ввести санкции против России и заявил, что Сербия платит "высокую цену" за то, что не сделала этого 14 марта.
Ранее мы сообщали, что дипломаты Украины приступили к тому, чтобы провести переговоры президента Владимира Зеленского с сербским коллегой Александаром Вучичем.
Напомним, в Сербии появились российские шпионы-дипломаты, высланные из ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.