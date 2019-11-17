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Сербія - Україна: анонс матчу

Новини » Спорт     17.11.2019 - 08:45
Сербія - Україна: анонс матчу
Фото: Сербія - Україна (ffu.ua)

Готуємося до завершального поєдинку відбору Євро-2020

Збірна України зіграє проти Сербії в заключному матчі відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 16:00, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1" Букмекери бачать фаворитом зустрічі збірну Сербії.

17 листопада 16:00
Белград, стадіон "Райко Мітіч"

Збірна України достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості, та ще й з першого місця, обігравши у домашньому поєдинку чинних чемпіонів турніру команду Португалії. Тепер команда Андрія Шевченка може гарантувати собі місце в першому кошику під час жеребкування. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в Белграді.

Серби ж ще мають математичні шанси пробитися на Євро. Команда поки займає третє місце, відстаючи від португальців, що йдуть на другому місці, на одне очко. Тому їм необхідно перемагати українців і сподіватися, що португальці на виїзді в паралельному матчі не обіграють Люксембург.

Перша зустріч між Україною та Сербією завершилася розгромною перемогою наших футболістів - 5:0. Тоді дублі оформили Циганков та Коноплянка, ще одним голом відзначився Яремчук. Ця поразка стала найбільшою в історії збірної Сербії. Після чого був відправлений у відставку наставник команди Младен Крстаїч, а на його місце прийшов Любиш Тумбаковіч.

Визначено найкращого гравця матчу між збірними України та Естонії Визначилися ще чотири учасники чемпіонату Європи 2020 року
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