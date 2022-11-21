Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів

"Після багатьох годин обговорення дві сторони не дійшли згоди щодо спільного рішення сьогодні. Ми виклали пропозиції, які можуть дозволити уникнути ескалації. Президент Вучич прийняв їх, але прем'єр-міністр Курті не прийняв", - сказав Боррель.

Він заявив, що просить владу Косова негайно призупинити рішення щодо номерних знаків автомобілів, а від Сербії очікує припинення видачі нових номерів.

"Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки зрештою не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення за номерами", - додав голова дипломатії ЄС.

За його словами, невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації в Косово і закликав усі сторони уникати цього.