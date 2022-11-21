UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія та Косово за посередництва ЄС не домовилися про використання сербських номерів

Фото: Сербія та Косово не досягли компромісу щодо використання сербських номерів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербія та Косово не досягли згоди на переговорах за посередництва Європейського Союзу щодо спору про автомобільні номерні знаки.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.

"Після багатьох годин обговорення дві сторони не дійшли згоди щодо спільного рішення сьогодні. Ми виклали пропозиції, які можуть дозволити уникнути ескалації. Президент Вучич прийняв їх, але прем'єр-міністр Курті не прийняв", - сказав Боррель.

Він заявив, що просить владу Косова негайно призупинити рішення щодо номерних знаків автомобілів, а від Сербії очікує припинення видачі нових номерів.

"Це була наша пропозиція, яку ми майже погодили, але оскільки зрештою не вдалося, то я закликаю обидві сторони втілити ці два прохання. Це дасть час сторонам знайти стабільне рішення за номерами", - додав голова дипломатії ЄС.

За його словами, невдалі переговори можуть призвести до ескалації ситуації в Косово і закликав усі сторони уникати цього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Косово підтвердили зміну правил для автономерів, через які виникла криза з Сербією, і попередили про штрафи з 21 листопада.

Пізніше у Сербії заявили, що армія готова захистити своїх громадян, які мешкають у Косові, якщо такий наказ віддасть президент Александар Вучич.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзСербияКосово