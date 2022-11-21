Сербия и Косово при посредничестве ЕС не договорились об использовании сербских номеров

Сербия и Косово не достигли согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.
"После многих часов обсуждения две стороны не пришли к согласию по совместному решению сегодня. Мы изложили предложения, которые могут позволить избежать эскалации. Президент Вучич принял их, но премьер-министр Курти не принял", - сказал Боррель.
Он заявил, что просит власти Косово немедленно приостановить решение по номерным знакам автомобилей, а от Сербии ожидает приостановки выдачи новых номеров.
"Это было наше предложение, которое мы почти согласовали, но поскольку, в конце концов, не удалось, то я призываю обе стороны воплотить эти две просьбы. Это даст время сторонам найти стабильное решение по номерам", - добавил глава дипломатии ЕС.
По его словам, неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.
Напомним, ранее стало известно, что в Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.
Позже в Сербии заявили, что армия готова защитить своих граждан, которые проживают в Косово, если такой приказ отдаст президент Александар Вучич.
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