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Сербия и Косово при посредничестве ЕС не договорились об использовании сербских номеров

Фото: Сербия и Косово не достигли компромисса об использовании сербских номеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сербия и Косово не достигли согласия на переговорах при посредничестве Европейского Союза по спору об автомобильных номерных знаках.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"После многих часов обсуждения две стороны не пришли к согласию по совместному решению сегодня. Мы изложили предложения, которые могут позволить избежать эскалации. Президент Вучич принял их, но премьер-министр Курти не принял", - сказал Боррель.

Он заявил, что просит власти Косово немедленно приостановить решение по номерным знакам автомобилей, а от Сербии ожидает приостановки выдачи новых номеров.

"Это было наше предложение, которое мы почти согласовали, но поскольку, в конце концов, не удалось, то я призываю обе стороны воплотить эти две просьбы. Это даст время сторонам найти стабильное решение по номерам", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.

Напомним, ранее стало известно, что в Косово подтвердили изменение правил для автономеров, из-за которых возник кризис с Сербией, и предупредили о штрафах с 21 ноября.

Позже в Сербии заявили, что армия готова защитить своих граждан, которые проживают в Косово, если такой приказ отдаст президент Александар Вучич.

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Жозеп БоррельЕвросоюзСербияКосово