Сербия и Косово при посредничестве ЕС не договорились об использовании сербских номеров

"После многих часов обсуждения две стороны не пришли к согласию по совместному решению сегодня. Мы изложили предложения, которые могут позволить избежать эскалации. Президент Вучич принял их, но премьер-министр Курти не принял", - сказал Боррель.

Он заявил, что просит власти Косово немедленно приостановить решение по номерным знакам автомобилей, а от Сербии ожидает приостановки выдачи новых номеров.

"Это было наше предложение, которое мы почти согласовали, но поскольку, в конце концов, не удалось, то я призываю обе стороны воплотить эти две просьбы. Это даст время сторонам найти стабильное решение по номерам", - добавил глава дипломатии ЕС.

По его словам, неудачные переговоры могут привести к эскалации ситуации в Косово и призвал все стороны избегать этого.