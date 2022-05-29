Сербия продлила экспорт российского газа: подписан контракт

Сербия продлила контракт по поставкам российского газа на три года. Действующие договоренности по экспорту закончатся 31 мая.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава сербского государства рассказал, что он обсудил с Путиным продление экспорта газа из РФ на три года и расширение газовых хранилищ в Сербии.

По словам Вучича, цену на российский газ для Сербии он пока не может разглашать. Все условия будут обсуждаться с "Газпромом".

При этом действующий 10-летний контракт по поставкам газа между Сербией и Россией закончится уже 31 мая.