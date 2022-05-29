Сербия продлила экспорт российского газа: подписан контракт

Сербия продлила контракт по поставкам российского газа на три года. Действующие договоренности по экспорту закончатся 31 мая.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
Глава сербского государства рассказал, что он обсудил с Путиным продление экспорта газа из РФ на три года и расширение газовых хранилищ в Сербии.
По словам Вучича, цену на российский газ для Сербии он пока не может разглашать. Все условия будут обсуждаться с "Газпромом".
При этом действующий 10-летний контракт по поставкам газа между Сербией и Россией закончится уже 31 мая.
Напомним, ранее вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявляла, что страна намерена снизить свою зависимость от российского газа.
Также мы писали, что, по словам Вучича, власти Сербии намерены сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Хоть Белград терпит от этого большие убытки, однако присоединяться к ограничениям все же не собирается.
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