Сербія продовжила експорт російського газу: підписано контракт

Сербія продовжила контракт з Росією про постачання газу на три роки. Діючі домовленості щодо експорту закінчаться 31 травня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив президент Сербії Олександр Вучич за підсумками телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним.

Очільник сербської держави розповів, що він обговорив з Путіним продовження експорту газу з РФ на три роки та розширення газових сховищ у Сербії.

За словами Вучича, ціну на російський газ для Сербії він поки що не може розголошувати. Усі умови обговорюватимуться з "Газпромом".

При цьому чинний 10-річний контракт про постачання газу між Сербією та Росією закінчиться вже 31 травня.