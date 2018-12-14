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Сербія пригрозила направити війська до Косова

Новини » Політика    14.12.2018 - 17:24
Сербія пригрозила направити війська до Косова
Фото: Нікола Селакович (twitter.com/N1infoBG)

Сербія відреагувала на створення армії Косова

Сербія може направити війська в частково визнану державу Косово у відповідь на рішення парламенту створити національну армію. Про це заявив радник президента Сербії Олександра Вучич Нікола Селакович, передає РБК-Україна з посиланням на АР.

За його словами, Белград також може оголосити Косово окупованою територією.

Крім того, міністр закордонних справ країни Івіца Дачич заявив про намір домогтися проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН через рішення Косова створити регулярну армію. Зокрема, в Сербії вважають, що голосування за створення збройних сил є порушенням резолюції ООН по Косово, прийнятої в кінці війни 1998-1999 років та військової операції НАТО проти Сербії.

У свою чергу глава канцелярії по Косову і Метохії в уряді Сербії Марко Джурич назвав армію Косова "незаконним збройним формуванням", попередивши, що косівські серби, які приєднаються до армії, будуть піддані судовому переслідуванню.

Крім того, Джурич також підтвердив, що Сербія може оголосити Косово окупованою територією і схвалити застосування військової сили.

Нагадаємо, 14 грудня депутати Асамблеї Косова проголосували у другому читанні за законопроект про створення армії Косова. Підтримали законопроект 107 депутатів. Він був прийнятий в понеділок за рекомендаціями комітету з внутрішніх справ.

Також прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич попередила, що формування армії Косово може спровокувати інтервенцію Сербії.

Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово.

НАТО і ЄС проти створення армії в Косово Парламент Косово схвалив створення армії
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