Сербия подарила Черногории 4 тысячи доз российской COVID-вакцины
Сербия подарила Черногории 4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Первая партия в 2 тысячи доз уже прибыла в аэропорт Подгорицы.
Об этом сообщает Vijesti.
Как сообщается, премьер-министр Сербии Ана Брнабич также прибыла в аэропорт Черногорской столицы, где ее встретили премьер-министр Здравко Кривокапич и министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. После этого сербский премьер заявила, что в ближайшие дни ожидается еще 2 тысячи доз той же вакцины.
"Пожертвования в 4 тысячи достаточно, чтобы вакцинировать 2 тысячи людей... Этого достаточно для прививки медицинских работников или, частично, старейших жителей", - сказала Брнабич.
Напомним, ранее Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории разрешил закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Также ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил, что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на востоке Украины.