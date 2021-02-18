Сербия подарила Черногории 4 тысячи доз российской COVID-вакцины

Сербия подарила Черногории 4 тысячи доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Первая партия в 2 тысячи доз уже прибыла в аэропорт Подгорицы.

Как сообщается, премьер-министр Сербии Ана Брнабич также прибыла в аэропорт Черногорской столицы, где ее встретили премьер-министр Здравко Кривокапич и министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. После этого сербский премьер заявила, что в ближайшие дни ожидается еще 2 тысячи доз той же вакцины.

"Пожертвования в 4 тысячи достаточно, чтобы вакцинировать 2 тысячи людей... Этого достаточно для прививки медицинских работников или, частично, старейших жителей", - сказала Брнабич.