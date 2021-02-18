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Сербія подарувала Чорногорії 4 тисячі доз російської COVID-вакцини

Новость на русском → Подґоріца, Четвер 18 лютого 2021 13:04
Сербія подарувала Чорногорії 4 тисячі доз російської COVID-вакцини Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Сербія подарувала Чорногорії 4 тисячі доз російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Перша партія у 2 тисячі доз вже прибула до аеропорту Подгориці.

Про це повідомляє Vijesti.

Як повідомляється, прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич також прибула в аеропорт Чорногорської столиці, де її зустріли прем'єр-міністр Здравко Кривокапіч та міністр охорони здоров'я Єлена Боровініч-Бойович. Після цього сербський прем'єр заявила, що найближчими днями очікується ще 2 тисячі доз тієї ж вакцини.

"Пожертви в 4 тисячі достатньо, щоб вакцинувати 2 тисячі людей… Цього достатньо для щеплення медичних працівників або, частково, найстаріших жителів", - сказала Брнабич.

Нагадаємо, раніше Інститут лікарських засобів і медичних виробів Чорногорії дозволив закупівлю російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Також раніше міністр закордонних справ Литви Габриэлюс Ландсбергіс, заявив, що підтримує офіційну позицію країни з приводу закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на сході України.

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