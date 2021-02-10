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МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине

Новина українською → Вильнюс, Среда 10 февраля 2021 21:27
МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Об этом сообщает агентство Delfi.

По словам министра, Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, пожалуй, не хотим платить деньги производителю, который потом на те деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины", - пояснил он.

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.

"Даже если значительная часть из них не сможет успешно пройти тесты и зарегистрироваться, на рынке все еще будет много вакцин", - добавил министр.

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет покупать российскую вакцину, даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.

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