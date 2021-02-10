МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

По словам министра, Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, пожалуй, не хотим платить деньги производителю, который потом на те деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на Востоке Украины", - пояснил он.

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.