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Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергосистеми

Фото: Сербія передасть Україні обладнання для підтримки енергосистеми (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія направить в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Сербії, про яке повідомляє видання Nova.

Міністерство енергетики Сербії зазначило, що це обладнання надається безкоштовно.

Проте про обсяги допомоги та що саме входить у пакет гуманітарної допомоги, яку затвердив уряд Сербії, не повідомляється.

Сербія не запроваджувала санкцій проти Росії за її вторгнення та не надавала військової допомоги Україні раніше.

Нагадаємо, що Сербія намагається дистанціюватися від Кремля, оскільки війна проти українців загострює відносини між їх лідерами. Президент Александр Вучич заявив, що для його країни Крим та Донбас, є виключно частиною України.

Росіянам необхідно припинити спроби завербувати громадян Сербії для участі у війні проти України.

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