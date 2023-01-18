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Крим та Донбас завжди будуть частиною України, - Вучич

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Середа 18 січня 2023 16:33
Крим та Донбас завжди будуть частиною України, - Вучич Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сербія намагається дистанціювати від Кремля, оскільки війна проти українців загострює відносини між їх лідерами. Президент Александр Вучич заявив, що для його країни Крим та Донбас, є виключно частиною України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Під час інтерв'ю для видання, коментуючи війну, Вучич заявив про те, що "найгірше ще попереду". Також він відзначив, що не підтримував контакт з головою Кремля Володимиром Путіним вже багато місяців.

"Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим - це Україна, Донбас - це Україна, і так буде завжди", - відзначив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Вучич закликав Росію припинити спроби завербувати громадян Сербії для участі у війні проти України.

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