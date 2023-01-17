Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів для війни проти України

Росіянам необхідно припинити спроби завербувати громадян Сербії для участі у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив президент Сербії Александр Вучич.

Глава держави розкритикував російські веб-сайти та соцмережі за те, що вони публікують рекламу приватної військової компанії "Вагнера", в якій вона закликає вступати до своїх лав, сербською мовою.

"Чому ви, представники "Вагнера", намагаєтеся вербувати когось з Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?", - зазначив Вучич.

Також громадян Сербії застеріг від вступу до лав "вагнерівців" міністр оборони Мілош Вучевич.

"Це призведе до правових наслідків, коли вони можуть бути притягнуті до відповідальності перед державними органами", - зазначив чиновник.