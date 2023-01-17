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Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів для війни проти України

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Белград, Вівторок 17 січня 2023 18:04
Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів для війни проти України Фото: Олександр Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіянам необхідно припинити спроби завербувати громадян Сербії для участі у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив президент Сербії Александр Вучич.

Глава держави розкритикував російські веб-сайти та соцмережі за те, що вони публікують рекламу приватної військової компанії "Вагнера", в якій вона закликає вступати до своїх лав, сербською мовою.

"Чому ви, представники "Вагнера", намагаєтеся вербувати когось з Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?", - зазначив Вучич.

Також громадян Сербії застеріг від вступу до лав "вагнерівців" міністр оборони Мілош Вучевич.

"Це призведе до правових наслідків, коли вони можуть бути притягнуті до відповідальності перед державними органами", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, раніше у російській соцмережі "Вконтакті" з'явилися фото з нібито сербськими бойовиками, які прибули до Запорізької області.

Пізніше спецслужби Сербії почали перевіряти інформацію про можливу участь своїх громадян у війні проти України.

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