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Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы

Фото: Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия направит в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение правительства Сербии, о котором сообщает издание Nova.

Министерство энергетики Сербии отметило, что это оборудование предоставляется бесплатно.

Однако об объемах помощи и что именно входит в пакет гуманитарной помощи, утвержденный правительством Сербии, не сообщается.

Сербия не вводила санкций против России за ее вторжение и не оказывала военную помощь Украине раньше.

Напомним, что Сербия пытается дистанцироваться от Кремля, поскольку война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины.

Россиянам необходимо пресечь попытки завербовать граждан Сербии для участия в войне против Украины.

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