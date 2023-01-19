Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы

Сербия направит в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение правительства Сербии, о котором сообщает издание Nova.

Министерство энергетики Сербии отметило, что это оборудование предоставляется бесплатно. Однако об объемах помощи и что именно входит в пакет гуманитарной помощи, утвержденный правительством Сербии, не сообщается. Сербия не вводила санкций против России за ее вторжение и не оказывала военную помощь Украине раньше.