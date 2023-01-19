Сербия передаст Украине оборудование для поддержки энергосистемы

Сербия направит в Украину гуманитарную помощь для поддержки энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение правительства Сербии, о котором сообщает издание Nova.
Министерство энергетики Сербии отметило, что это оборудование предоставляется бесплатно.
Однако об объемах помощи и что именно входит в пакет гуманитарной помощи, утвержденный правительством Сербии, не сообщается.
Сербия не вводила санкций против России за ее вторжение и не оказывала военную помощь Украине раньше.
Напомним, что Сербия пытается дистанцироваться от Кремля, поскольку война против украинцев обостряет отношения между их лидерами. Президент Александр Вучич заявил, что для его страны Крым и Донбасс являются исключительно частью Украины.
Россиянам необходимо пресечь попытки завербовать граждан Сербии для участия в войне против Украины.
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