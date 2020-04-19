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Ослабление комендантского часа и ограничений для пожилых людей: Сербия выходит из карантина

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 15:37
Ослабление комендантского часа и ограничений для пожилых людей: Сербия выходит из карантина
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Также строители смогут начать работать наполную со вторника

В Сербии в рамках ослабления карантина со вторника открываются автомобильные и велосипедные мастерские, вулканизации, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает PTC.

Также строители смогут начать работать наполную со вторника, а комендантский час в рабочие дни будет сокращен на час вечером со вторника.

Людям старше 65 лет, которым сейчас вовсе запрещено выходить из дома, позволят выходить из дома трижды в неделю по одному часу ежедневно.

И, если ситуация будет оставаться стабильной, то с 27 апреля будут открываться другие магазины площадью до 300 квадратных метров, за исключением магазинов в торговых центрах. Парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, по плану, начнут работать с 4 мая.

Напомним, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

Позже в стране ввели комендантский час. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

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