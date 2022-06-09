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Сербия направит 3 млн евро на поддержку детей и беженцев из Украины

Фото: Сербия выделит помощь беженцам из Украины (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Сербии направит финансовую гуманитарную помощь для детей и беженцев из Украины на общую сумму 3 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сербского правительства.

Сообщается, что на помощь украинским детям выделят 1,5 млн евро, средства будут выплачены через ЮНИСЕФ. Такая же сумма предусмотрена для беженцев. В этом случае деньги выплатят через механизм Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что его страна готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения.

Несмотря на то, что Сербия традиционно считается страной из российской орбиты, официальный Белград осудил войну России против Украины.

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