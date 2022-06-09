RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сербія направить 3 млн євро на підтримку дітей та біженців з України

Фото: Сербія виділить допомогу біженцям з України (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Уряд Сербії направить фінансову гуманітарну допомогу для дітей та біженців з України на загальну суму 3 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сербського уряду.

Повідомляється, що на допомогу українським дітям виділять 1,5 млн євро, кошти будуть виплачені через ЮНІСЕФ. Така ж сума передбачена для біженців. У цьому випадку гроші виплатять через механізм управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що його країна готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення.

Незважаючи на те, що Сербія традиційно вважається країною з російської орбіти, офіційний Белград засудив війну Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСербияБіженці