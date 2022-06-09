ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сербия направит 3 млн евро на поддержку детей и беженцев из Украины

Новина українською →
Белград, Четверг 09 июня 2022 22:10
Сербия направит 3 млн евро на поддержку детей и беженцев из Украины Фото: Сербия выделит помощь беженцам из Украины (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Правительство Сербии направит финансовую гуманитарную помощь для детей и беженцев из Украины на общую сумму 3 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сербского правительства.

Сообщается, что на помощь украинским детям выделят 1,5 млн евро, средства будут выплачены через ЮНИСЕФ. Такая же сумма предусмотрена для беженцев. В этом случае деньги выплатят через механизм Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним, ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что его страна готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения.

Несмотря на то, что Сербия традиционно считается страной из российской орбиты, официальный Белград осудил войну России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Сербия Беженцы
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег