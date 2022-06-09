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Сербія направить 3 млн євро на підтримку дітей та біженців з України

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Белград, Четвер 09 червня 2022 22:10
Сербія направить 3 млн євро на підтримку дітей та біженців з України Фото: Сербія виділить допомогу біженцям з України (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Уряд Сербії направить фінансову гуманітарну допомогу для дітей та біженців з України на загальну суму 3 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт сербського уряду.

Повідомляється, що на допомогу українським дітям виділять 1,5 млн євро, кошти будуть виплачені через ЮНІСЕФ. Така ж сума передбачена для біженців. У цьому випадку гроші виплатять через механізм управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич заявляв, що його країна готова допомогти Україні відбудувати міста, які були зруйновані під час російського вторгнення.

Незважаючи на те, що Сербія традиційно вважається країною з російської орбіти, офіційний Белград засудив війну Росії проти України.

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