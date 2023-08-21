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Сербия может увеличить транзит российского газа в Венгрию

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Понедельник 21 августа 2023 10:12
Сербия может увеличить транзит российского газа в Венгрию Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сербия готова увеличить поставки российского природного газа в Венгрию, если Украина не продлит соглашение о транзите газа с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует AP.

"В последние дни мы слышали, что Украина хотела бы расторгнуть ранее заключенное соглашение о транзите природного газа в Россию. Сегодня сербский президент четко дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию в Венгрию, тогда Сербия может обеспечить необходимые мощности для транспортировки", - сказал он.

Сийярто отметил, что президент Сербии Александр Вучич выразил обещание премьер-министру Венгрии Виктору Орбану во время встречи в Будапеште.

Добавим, что Венгрия получает около 80% своего природного газа из России, главным образом через трубопровод "Турецкий поток", который проходит по территории Сербии.

Транзит российского газа

Напомним, что соглашение о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 году. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не собирается продлевать соглашение, обеспечивающее поставку российского природного газа в европейские страны через Украину.

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