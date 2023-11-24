Сербія купила в Кіпру 11 російських ударних гелікоптерів

Стверджується, що уряди Сербії та Кіпру домовилися про закупівлю Белградом вертольотів ще у 2021 році за невизначеною ціною, частину якої Балканська держава заплатила експортуючи зброю власного виробництва.

"Ми заплатили більше половини нашим кіпрським братам нашою зброєю, головним чином артилерією", - сказав Вучич.

Він також оголосив про продаж 48 сербських самохідних гаубиць на загальну суму 311 млн євро невідомій країні, але ця процедура ще має пройти через їхній парламент.

Зазначається, що Сербія, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу має одну з найбільших армій на Західних Балканах і все ще покладається на колишні радянські військові технології.

Однак Белград згорнув військову співпрацю з Москвою після того, як Росія вторглася в Україну, і засудив вторгнення. Але на відміну від ЄС та інших західних країн, Сербія не ввела санкцій проти Москви.

Країна є військово-нейтральною, але приєдналася до програми НАТО "Партнерство заради миру", яка створена для країн, які не прагнуть вступати в Альянс.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії говорив, що Бєлград не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.

Прем'єр-міністр Ана Брнабіч говорила, що Сербія готова брати участь у повоєнному відновленні України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.