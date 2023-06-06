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Ляпас Росії. Вучич не проти, якщо сербську зброю постачатимуть Україні

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Вівторок 06 червня 2023 17:41
Ляпас Росії. Вучич не проти, якщо сербську зброю постачатимуть Україні Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сербія не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що йому відомо про повідомлення уряду США про те, що сербські боєприпаси потрапили в Україну через посередників. Він заявив, що не планує зупиняти це.

"Чи можливо, що це відбувається? У мене немає сумнівів, що це може статися. Яка є альтернатива? Не виробляти їх? Щоб не продати?" - сказав він.

Вучич розуміє, що сербська зброя може потрапити до Києва: "Я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну".

Лідер Сербії визнав, що намагається балансувати між Україною та Росією. При цьому він підкреслив, що не збирається допомагати російським військовим зусиллям.

Так, Вучич зазначив, що країна приєдналася до всіх резолюцій ООН, які засуджують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, (технологій - ред.) подвійного використання в безпілотниках... Ми не будемо центром для реекспорту чогось до Росії", - сказав він.

За словами Вучича, раніше він кожні три місяці спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. А зараз вже рік не підтримує контактів з Кремлем, окрім прийому гостей з Москви.

Позиція Сербії у війні РФ проти України

Після початку повномасштабного вторгнення Сербія не стала на сторону України. Країна також відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Росії.

ЗМІ повідомляли, що Сербія може постачати боєприпаси Україні та Росії, проте Вучич називав такі заяви "відвертою брехнею" і заявив, що його країна не постачає боєприпаси воюючим сторонам та забороняє реекспорт снарядів іншим країнам.

Проте пізніше президент Сербії Вучич припустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитися в Україні через посередників, зазначивши, що економіка країни має зростати.

А в квітні ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася або вже відправила зброю України.

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