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Сербия купила у Кипра 11 российских ударных вертолетов

Фото: Сербия закупила более 10 российских ударных вертолетов (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград закупил у Кипра 11 боевых вертолетов Ми-35 российского производства, чтобы усилить свои военно-воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что правительства Сербии и Кипра договорились о закупке Белградом вертолетов еще в 2021 году по неопределенной цене, часть которой Балканское государство заплатило экспортируя оружие собственного производства.

"Мы заплатили более половины нашим кипрским братьям нашим оружием, главным образом артиллерией", - сказал Вучич.

Он также объявил о продаже 48 сербских самоходных гаубиц на общую сумму 311 млн евро неизвестной стране, но эта процедура еще должна пройти через их парламент.

Отмечается, что Сербия, являющаяся кандидатом на вступление в Европейский Союз, имеет одну из крупнейших армий на Западных Балканах и все еще полагается на бывшие советские военные технологии.

Однако Белград свернул военное сотрудничество с Москвой после того, как Россия вторглась в Украину и осудил вторжение. Но в отличие от ЕС и других западных стран Сербия не ввела санкций против Москвы.

Страна является военно-нейтральной, но присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира", созданной для стран, не стремящихся вступать в Альянс.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии говорил, что Белград не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии.

Премьер-министр Ана Брнабич говорила, что Сербия готова участвовать в послевоенном обновлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

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