Сербія готова брати участь у післявоєнному відновленні України, - прем'єр

Прем'єр-міністр Ана Брнабич взяла участь в онлайн-саміті Кримської платформи і сказала, що Сербія "не ціннісно нейтральна" і що вона "повністю поважає територіальну цілісність і суверенітет України".

"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", - сказала голова уряду Сербії.

Також вона сказала, що Сербія продовжить приділяти особливу увагу гуманітарній ситуації в Україні та надавати їй допомогу, про що свідчить її рішення передати партію ліків та інших товарів.

Післявоєнне відновлення України

Брнабич сказала, що Сербія є справжнім другом України. Країна готова брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію, передаючи свій досвід.

У квітні цього року на конференції в Дубліні Брнабич також зазначила, що Сербія не є нейтральною щодо війни в Україні і що вона явно засуджує російське вторгнення.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Нещодавно депутати сербського парламенту більшістю голосів звільнили міністра економіки Раде Басту, який закликав уряд приєднатися до санкцій проти Росії.

У вівторок президент України Володимир Зеленський в Афінах провів зустріч зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Лідери, зокрема, обговорили ситуацію в Україні та Косово.