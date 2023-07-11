Парламент Сербії звільнив міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти РФ

Депутати сербського парламенту більшістю голосів звільнили міністра економіки Раде Басту, який закликав уряд приєднатися до санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug .

За відставку міністра проголосували 149 депутатів, 45 народних обранців утрималися.

Раніше прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч направила на розгляд парламенту пропозицію про звільнення Басти. Глава уряду ухвалила таке рішення після отримання запиту від голови Соціалістичної партії Івіці Дачича та лідера партії "Єдина Сербія" Драгана Марковича Палми.

Варто зазначити, що уряд раніше погодив зняття з посади міністра економіки одноголосно. Баста був відсутній на засіданні Кабміну вже 22 червня.

Сербія та санкції проти Росії

В останні місяці Раде Баста закликав уряд країни запровадити санкції проти Росії. Його думка значно відрізнялася від офіційних заяв сербського уряду. Водночас, глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

А ось президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.