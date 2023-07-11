ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Парламент Сербії звільнив міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти РФ

Новость на русском →
Вівторок 11 липня 2023 23:31
Парламент Сербії звільнив міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти РФ Фото: парламент Сербії звільнив міністра економіки, який закликав запровадити санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Депутати сербського парламенту більшістю голосів звільнили міністра економіки Раде Басту, який закликав уряд приєднатися до санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tanjug.

За відставку міністра проголосували 149 депутатів, 45 народних обранців утрималися.

Раніше прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч направила на розгляд парламенту пропозицію про звільнення Басти. Глава уряду ухвалила таке рішення після отримання запиту від голови Соціалістичної партії Івіці Дачича та лідера партії "Єдина Сербія" Драгана Марковича Палми.

Варто зазначити, що уряд раніше погодив зняття з посади міністра економіки одноголосно. Баста був відсутній на засіданні Кабміну вже 22 червня.

Сербія та санкції проти Росії

В останні місяці Раде Баста закликав уряд країни запровадити санкції проти Росії. Його думка значно відрізнялася від офіційних заяв сербського уряду. Водночас, глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

А ось президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії. Раніше американські ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася чи вже відправила зброю Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сербия
NEWS
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
Україна і НАТО. Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО