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Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины, - премьер

Фото: Премьер-министр Сербии Ана Брнабыч (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербии готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jutarnji list.

Премьер-министр Ана Брнабич приняла участие в онлайн-саммите Крымской платформы и сказала, что Сербия "не ценностно нейтральна" и что она "полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Сербия сожалеет о страданиях, которые перенесла Украина и ее народ", - сказала глава правительства Сербии.

Также она сказала, что Сербия продолжит уделять особое внимание гуманитарной ситуации в Украине и оказывать ей помощь, о чем свидетельствует ее решение передать партию лекарств и других товаров.

Послевоенное восстановление Украины

Брнабич сказала, что Сербия является настоящим другом Украины. Страна готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.

В апреле этого года на конференции в Дублине Брнабич также отметила, что Сербия не является нейтральной в отношении войны в Украине и что она явно осуждает российское вторжение.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии. Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

Недавно депутаты сербского парламента большинством голосов уволили министра экономики Раде Басту, который призвал правительство присоединиться к санкциям против России.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в Афинах провел встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры обсудили ситуацию в Украине и Косово.

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