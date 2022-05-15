Сербія пручатиметься введенню санкцій проти Росії скільки зможе, - Вучич

Влада Сербії має намір пручатися введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе. Хоч Белград зазнає від цього великих збитків, проте приєднуватися до обмежень все ж не збирається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Олександра Вучича в ефірі каналу Prvа.

"Ціна, яку ми платимо, величезна, у нас немає виходу на ринок капіталу, коли немає доступу до ринку капіталу, то неможливо обслуговувати наші кредити... Вони кажуть: "Вучич анонсує запровадження санкцій" - ні, ми боротимемося скільки зможемо. Ми зазнаємо великої шкоди, але ми ні в кого не просимо "дякую". Ми дуже терпимо, не вводячи санкцій проти Російської Федерації, але ми це робимо, тому що ми самостійна країна", - заявив Вучич.

Нагадаємо, наприкінці лютого влада Сербії відмовилася вводити санкції проти Росії. Вучич тоді пояснив, що офіційний Белград нібито підтримує територіальну цілісність України, але запровадження обмежень не відповідає інтересам його країни.

При цьому нещодавно в Сербії заявили про намір зменшити залежність від російського газу.

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