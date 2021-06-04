В Сербии взорвались артиллерийские склады оружейной фабрики

В Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса начался пожар. Там взорвались склады с боеприпасами.
Об этом сообщает novosti.rs.
Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих.
Сообщается, что все они живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище. Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.
Сообщается, что по-прежнему слышны взрывы, но дыма над фабрикой больше не видно. Также остается перекрытой дорога к заводу.
Напомним, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа.
Кроме того, возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы.
Отметим, в болгарском городе Лясковец произошел пожар на складе оружейного завода "Аркус".