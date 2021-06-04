RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики

Автор: Анастасія Рокитна

У Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.

Про це повідомляє novosti.rs.

Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебували 60 робітників.

Повідомляється, що всі вони живі, бо сховалися в бетонному бомбосховищі. Були евакуйовані місцеві жителі в прилеглих районах.

Повідомляється, що як і раніше чутні вибухи, але диму над фабрикою більше не видно. Також залишається перекритою дорога до заводу.

Нагадаємо, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу.

Крім того, біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи.

Зазначимо, у болгарському місті Лясковець сталася пожежа на складі збройового заводу "Аркус".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СербияВибухбоеприпасы