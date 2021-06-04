У Сербії вибухнули артилерійські склади збройової фабрики

У Сербії на фабриці "Слобода" оборонно-промислового комплексу почалася пожежа. Там вибухнули склади з боєприпасами.
Про це повідомляє novosti.rs.
Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. У момент початку пожежі на фабриці перебували 60 робітників.
Повідомляється, що всі вони живі, бо сховалися в бетонному бомбосховищі. Були евакуйовані місцеві жителі в прилеглих районах.
Повідомляється, що як і раніше чутні вибухи, але диму над фабрикою більше не видно. Також залишається перекритою дорога до заводу.
Нагадаємо, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу.
Крім того, біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи.
Зазначимо, у болгарському місті Лясковець сталася пожежа на складі збройового заводу "Аркус".