UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: В Сербии на военном предприятии произошел взрыв (valjevskaposla info)
Автор: Валерия Полищук

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.

По данным Министерства обороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.

В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.

Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.

На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крусик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.

Напомним, вчера в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Известно о 60 пострадавших в результате происшествия.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияВзрыв