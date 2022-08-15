В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

По данным Министерства обороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.

В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.

Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.

На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крусик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.