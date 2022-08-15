В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.
По данным Министерства обороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.
В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.
Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.
На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крусик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.
Напомним, вчера в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Известно о 60 пострадавших в результате происшествия.