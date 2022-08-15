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У Сербії на військовому підприємстві стався вибух, є постраждалі

Фото: у Сербії на військовому підприємстві стався вибух (valjevskaposla info)
Автор: Валерія Поліщук

На заході Сербії в місті Валево стався вибух на військовому підприємстві "Крушик". В результаті події отримали поранення дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.

За даними Міністерства оборони країни, вибух стався в результаті спрацьовування і детонації капсуля боєприпасу під час нанесення лаку.

В результаті події постраждала 40-річна працівниця. Її з серйозними травмами її спочатку доставили в Валевську лікарню, а потім направили в офтальмологічну клініку в Белграді.

Другий-30-річний робітник, отримав легкі травми.

На місце прибули компетентні органи, а директор підприємства "Крусик" сформував комісію для з'ясування причин події.

Нагадаємо, вчора у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Відомо про 60 постраждалих в результаті події.

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СербияВибух