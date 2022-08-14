В Ереване произошел взрыв в ТЦ, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в Ереване произошел взрыв в ТЦ (Getty Images)

В столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". В результате происшествия есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Предположительно, горит склад фейерверков и салютов. На место выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов, оперативники Национального центра управления кризисными ситуациями и дежурный психолог. Количество пострадавших не уточняется.