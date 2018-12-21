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У Сербії поїзд на переїзді протаранив шкільний автобус, є жертви

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 13:01
У Сербії поїзд на переїзді протаранив шкільний автобус, є жертви
Фото: аварія з автобусом в Сербії (TV Prva)

Трагедія сталася біля Ніша, відомо про п'ятьох загиблих

У Сербії біля міста Ніш поїзд на переїзді протаранив автобус, в результаті чого загинули не менше п'яти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербський сайт b92.net.

Повідомляється, що в результаті аварії загинули не менше 5 осіб, ще 30 постраждали. За даними медиків, двоє дорослих і дитина померли на місці інциденту, ще дві особи - клінічному центрі в Ніші.

За даними видання Reporter First, з 30 поранених п'ятьом зараз проводять операції. Також повідомляється, що в аварію потрапив автобус, який перевозив дітей до школи. Потяг його фактично розрізав навпіл, ніхто з пасажирів поїзда не постраждав, хоча після зіткнення склад зійшов з рейок. Також на даній ділянці припинено рух поїздів.

 

Фото: аварія з автобусом в Сербії (TV Prva)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Анкарі (Туреччина) зіткнулися швидкісний пасажирський поїзд і маневровий локомотив. Швидкісний потяг після цього зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на склад.

За уточненими даними, в результаті тієї аварії загинули дев'ять осіб.

 

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