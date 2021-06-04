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В Сербии оценили ущерб от взрывов на артиллерийских складах оружейной фабрики

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ущерб от взрывов на артиллерийских складах оружейной фабрики в городе Чачак, по предварительным данным, составляет от 1,5 до 2 млн евро. Операция по ликвидации последствий взрыва продолжается.

Об этом в обращении к нации сообщил президент страны Александр Вучич, передает novosti.rs.

"По предварительным оценкам ущерб составляет около 1,5-2 млн евро", - сказал Вучич.

Он добавил, что на место взрыва направлены вертолеты для тушения возникшего пожара. "Ожидаем, что операция будет успешно завершена и уже с понедельника производство будет продолжено", - уточнил сербский лидер.

По его словам, ЧП на таких предприятиях "иногда происходят" и для их предотвращения важно соблюдать меры безопасности. "Мы обеспечили безопасность сотрудников предприятия и населения", - добавил он.

Такие вещи происходят, но важны меры защиты на рабочем месте, чтобы мы обеспечили безопасность работников предприятия и населения", - заявил Вучич во время обращения к общественности.

Напомним, в ночь на 4 июня на окраине города Чачак в центральной части Сербии взорвались склады боеприпасов оружейной фабрики. В этот момент на ее территории находились 60 рабочих.

Отметим, у берегов Шри-Ланки произошел взрыв на контейнеровозе, пострадали два члена экипажа.

Как сообщило РБК-Украина, возле Шри-Ланки тонет танкер с химикатами. Существует опасность экологической катастрофы.

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