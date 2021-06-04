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У Сербії оцінили збитки від вибухів на артилерійських складах збройової фабрики

Автор: Дмитрий Кузнецов

Збиток від вибухів на артилерійських складах збройової фабрики в місті Чачак, за попередніми даними, становить від 1,5 до 2 млн євро. Операція з ліквідації наслідків вибуху триває.

Про це у зверненні до нації повідомив президент країни Олександр Вучич, передає novosti.rs.

"За попередніми оцінками збиток становить близько 1,5-2 млн євро", - сказав Вучич.

Він додав, що на місце вибуху направлені вертольоти для гасіння виниклої пожежі. "Очікуємо, що операція буде успішно завершена і вже з Понеділка виробництво буде продовжено", - уточнив Сербський лідер.

За його словами, НП на таких підприємствах "іноді відбуваються" і для їх запобігання важливо дотримуватися заходів безпеки. "Ми забезпечили безпеку співробітників підприємства і населення", - додав він.

Такі речі відбуваються, але важливі заходи захисту на робочому місці, щоб ми забезпечили безпеку працівників підприємства і населення", - заявив Вучич під час звернення до громадськості.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на околиці міста Чачак в центральній частині Сербії вибухнули склади боєприпасів збройової фабрики. У цей момент на її території перебували 60 робітників.

Відзначити, біля берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі, постраждали два члени екіпажу.

Як повідомило РБК-Україна, біля Шрі-Ланки тоне танкер з хімікатами. Існує небезпека екологічної катастрофи.

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