У Сербії оцінили збитки від вибухів на артилерійських складах збройової фабрики

"За попередніми оцінками збиток становить близько 1,5-2 млн євро", - сказав Вучич.

Він додав, що на місце вибуху направлені вертольоти для гасіння виниклої пожежі. "Очікуємо, що операція буде успішно завершена і вже з Понеділка виробництво буде продовжено", - уточнив Сербський лідер.

За його словами, НП на таких підприємствах "іноді відбуваються" і для їх запобігання важливо дотримуватися заходів безпеки. "Ми забезпечили безпеку співробітників підприємства і населення", - додав він.

Такі речі відбуваються, але важливі заходи захисту на робочому місці, щоб ми забезпечили безпеку працівників підприємства і населення", - заявив Вучич під час звернення до громадськості.