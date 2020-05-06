В Сербии отменили чрезвычайное положение

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Напомним, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Из-за чего были закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт.

Позже сербский парламент проголосовал за введение комендантского часа. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

Кроме того, 19 апреля стало известно, что в Сербии в рамках ослабления карантина открываются автомобильные и велосипедные мастерские, химчистки, магазины по продаже строительных материалов, швейные и обувные мастерские.