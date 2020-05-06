У Сербії скасували надзвичайний стан

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Нагадаємо, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. З-за чого були закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт.

Пізніше сербський парламент проголосував за введення комендантської години. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

Крім того, 19 квітня стало відомо, що у Сербії в рамках ослаблення карантину відкриваються автомобільні та велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні.