В Сербии коронавирусом заболели министр обороны и спикер парламента

У министра обороны обнаружили болезнь после визита в Россию
У министра обороны Сербии Александара Вулина обнаружили коронавирус после его визита на парад в Москву. Также болезнь подтвердили у спикера Национального собрания страны Майи Гойкович.
Об этом сообщает сербское агентство РТС.
Гойкович госпитализировали в больницу с воспалением легких. Сейчас она находится в хорошем состоянии и получает необходимую терапию.
Министр обороны Вулин также чувствует себя хорошо, поскольку у него нет никаких симптомов болезни. Вулин находится в самоизоляции, но продолжает регулярно выполнять обязанности министра обороны.
Вулин сделал тест на коронавирус после того, как государственного секретаря министерства госпитализировали с COVID-19.
Напомним, ранее количество народных депутатов, которые переболели коронавирусом, назвал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Кроме того, коронавирус обнаружили у Новака Джоковича - сербского теннисиста и первой ракетки мира.
Также недавно коронавирус обнаружили у сотрудника Высшего антикоррупционного суда Украины.
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Автор: Дмитрий Левицкий