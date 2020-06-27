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У Сербії на коронавірус захворіли міністр оборони та спікер парламенту

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 17:58
У Сербії на коронавірус захворіли міністр оборони та спікер парламенту
Фото: Александар Вулін (flickr.com/Tib Tib)

У міністра оборони виявили хворобу після візиту в Росію

У міністра оборони Сербії Александара Вуліна виявили коронавірус після його візиту на парад у Москву. Також хворобу сьогодні підтвердили у спікера Національного зібрання країни Майї Гойкович.

Про це повідомляє сербське агентство РТС.

Гойкович госпіталізували до лікарні з запаленням легенів. Зараз вона перебуває у гарному стані та отримує необхідну терапію.

Міністр оборони Вулін також почувається добре, оскільки не має жодних симптомів хвороби. Вулін перебуває на самоізоляції, але продовжує регулярно виконувати обов'язки міністра оборони.

Вулін зробив тест на коронавірус після того, як державного секретаря міністерства госпіталізували з COVID-19.

Нагадаємо, раніше кількість народних депутатів, які перехворіли на коронавірус, назвав спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

Крім того, коронавірус виявили у Новака Джоковича - сербського тенісиста та першої ракетки світу.

Також нещодавно коронавірус виявили у співробітника Вищого антикорупційного суду України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міністерство оборони УкраїниСербияспикерКоронавірус
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