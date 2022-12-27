Серби з Косова заблокували барикадами центр міста Митровиця

Косовські серби з півночі країни у ніч на вівторок 27 грудня спорудили у центрі міста Митровиця барикади - вперше після останнього воєнного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як повідомляє AP, нові барикади із навантажених ваговозів були встановлені протягом ночі у місті Митровиця, яке розділено між косовськими сербами та етнічними албанцями. Це сталося вперше після останньої кризи між двома країнами, оскільки досі барикади встановлювалися лише на шосе, що ведуть до косовсько-сербського кордону.

Все почалося з того, пояснює видання, коли Приштина вирішила провести дострокові вибори в північних муніципалітетах із переважно сербським населенням. Зрештою, після тиску США та Європейського союзу, а також загострення на півночі країні влада Косова погодилася відтермінувати дострокові вибори до весни. На цьому тлі косовські серби почали зводити барикади.

Проте президент Сербії Александар Вучич у своїй звичній манері розкритикував Захід і звинуватив владу етнічних албанців Косова у спільній змові, щоб "спровокувати заворушення та вбити сербів", які стоять на барикадах. Він наказав привести армію в найвищий стан бойової готовності, щоб "захистити наш народ (у Косово) і зберегти Сербію", запевняючи, що Приштина готується "напасти" на косовських сербів.

Сьогодні, як повідомляє AP, Вучич разом із сербським патріархом Порфірієм, якому влада Косова заборонила 26 грудня в’їзд до країни, звернувся до журналістів.

"Їхня мета полягає в тому, щоб вигнати Сербію з Косова... за допомогою їхніх агентів у Белграді. Тим не менш ми зараз ведемо переговори з посередниками Євросоюзу та США про збереження миру та пошуку компромісного рішення поточної кризи", - сказав президент Сербії.

Офіційні особи Косово звинуватили Вучича у використанні державних ЗМІ Сербії для розпалювання заворушень та інцидентів, які могли б стати приводом для збройного втручання в колишню сербську провінцію.

Видання нагадало, що раніше Косово попросило KFOR, дислоковані там миротворчі сили НАТО, прибрати загородження, натякаючи на те, що косовські сили самі можуть піти на такий крок. Ситуацію загострило також приведення сил безпеки Косова й сербської армії у стан підвищеної бойової готовності в ніч проти вівторка 27 грудня. У свою чергу, КФОР і ЄС попросили Приштину і Белград проявити стриманість та уникати провокацій.