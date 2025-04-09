"Сєпар, який народився в Україні". Зеленський назвав мету поїздки Дмитрієва в США

Росія використовує голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва для просування своїх інтересів у США через його зв'язки з Близьким Сходом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
За словами Зеленського, Дмитрієв займається пропозиціями від Росії до США, використовуючи свої зв'язки з Близьким Сходом.
Зеленський підкреслив, що ці зв'язки виникають завдяки інвестиціям країн Близького Сходу в Росію. Дмитрієв, як зазначив Зеленський, має також зв'язки з керівниками інших держав або наближеними до них особами.
"Ці країни можуть гарантувати, що з цією людиною можна мати справи", - сказав президент.
Зеленський пояснив, що росіяни можуть запропонувати США порожні документи, щоб продемонструвати уявну готовність до співпраці, на відміну від нібито складності укладання договору з українцями.
Проте, на його думку, ці документи будуть порожніми, бо "енергетику росіяни не віддадуть".
Глава України зазначив, що кінцева мета Росії - розблокування економічних відносин та зняття санкцій з конкретних осіб.
Президент також звернув увагу на проблему заморожених активів. Він повідомив, що українська сторона попередила європейців про можливі дії Росії через Дмитрієва.
"Зняти заморозку активів вони не можуть", - зазначив Зеленський.
Однак він припустив, що можуть відбуватися маніпуляції з боргами через країни Близького Сходу.
"Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, купивши їх за три мільярди, може вже працювати з європейськими інституціями, щоб звідти з цих трьохсот мільярдів забрати ці п'ять собі. Розумієте, так? І ось цей ланцюжок ми бачимо, пан, товариш, хто він там - сєпар, який в Україні народився, Дмитрієв, займається відповідними кроками", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що у Саудівській Аравії пройшло вже два раунди переговорів України та США, а також відбулись зустрічі делегацій США та Росії. Важливо зазначити, що Україна та Росія не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни.
Остання зустріч відбулася 23-24 березня. Тоді делегації за посередництва США обговорили безпеку цивільного судноплавства у Чорному морі, а також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
Україна погодилася на пропозицію США, проте Росія досі не дала чіткої відповіді, водночас висуваючи вимоги.
Більше про те, на якому етапі перебувають переговори про завершення війни в Україні - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Варто зауважити також, що 3 квітня Кирило Дмитрієв відвідав Вашингтон, де він провів переговори з низкою американських чиновників. Зокрема, він зустрічався зі спецпредставником президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом.
Для приїзду Дмітрієва США навіть довелося тимчасово зняти санкції, щоб "людина Путіна" змогла прибути до Вашингтона. Детальніше про те, хто такий Кирило Дмитрієв та яка його роль у діалозі зі США.
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