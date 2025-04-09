"Сепар, который родился в Украине". Зеленский назвал цель поездки Дмитриева в США

Россия использует главу российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева для продвижения своих интересов в США из-за его связей с Ближним Востоком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
По словам Зеленского, Дмитриев занимается предложениями от России к США, используя свои связи с Ближним Востоком.
Зеленский подчеркнул, что эти связи возникают благодаря инвестициям стран Ближнего Востока в Россию. Дмитриев, как отметил Зеленский, имеет также связи с руководителями других государств или приближенными к ним лицами.
"Эти страны могут гарантировать, что с этим человеком можно иметь дела", - сказал президент.
Зеленский пояснил, что россияне могут предложить США пустые документы, чтобы продемонстрировать мнимую готовность к сотрудничеству, в отличие от якобы сложности заключения договора с украинцами.
Однако, по его мнению, эти документы будут пустыми, потому что "энергетику россияне не отдадут".
Глава Украины отметил, что конечная цель России - разблокирование экономических отношений и снятие санкций с конкретных лиц.
Президент также обратил внимание на проблему замороженных активов. Он сообщил, что украинская сторона предупредила европейцев о возможных действиях России из-за Дмитриева.
"Снять заморозку активов они не могут", - отметил Зеленский.
Однако он предположил, что могут происходить манипуляции с долгами через страны Ближнего Востока.
"Например, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уже страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, купив их за три миллиарда, может уже работать с европейскими институциями, чтобы оттуда из этих трехсот миллиардов забрать эти пять себе. Понимаете, да? И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там - сепар, который в Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами", - подытожил Зеленский.
Напомним, что в Саудовской Аравии прошло уже два раунда переговоров Украины и США, а также состоялись встречи делегаций США и России. Важно отметить, что Украина и Россия не ведут прямых переговоров по завершению войны.
Последняя встреча состоялась 23-24 марта. Тогда делегации при посредничестве США обсудили безопасность гражданского судоходства в Черном море, а также прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.
Украина согласилась на предложение США, однако Россия до сих пор не дала четкого ответа, одновременно выдвигая требования.
Больше о том, на каком этапе находятся переговоры о завершении войны в Украине - узнайте в нашем материале.
Стоит заметить также, что 3 апреля Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон, где он провел переговоры с рядом американских чиновников. В частности, он встречался со спецпредставителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Для приезда Дмитриева США даже пришлось временно снять санкции, чтобы "человек Путина" смог прибыть в Вашингтон. Подробнее о том, кто такой Кирилл Дмитриев и какова его роль в диалоге с США.
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