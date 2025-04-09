"Сепар, который родился в Украине". Зеленский назвал цель поездки Дмитриева в США

По словам Зеленского, Дмитриев занимается предложениями от России к США, используя свои связи с Ближним Востоком.

Зеленский подчеркнул, что эти связи возникают благодаря инвестициям стран Ближнего Востока в Россию. Дмитриев, как отметил Зеленский, имеет также связи с руководителями других государств или приближенными к ним лицами.

"Эти страны могут гарантировать, что с этим человеком можно иметь дела", - сказал президент.

Зеленский пояснил, что россияне могут предложить США пустые документы, чтобы продемонстрировать мнимую готовность к сотрудничеству, в отличие от якобы сложности заключения договора с украинцами.

Однако, по его мнению, эти документы будут пустыми, потому что "энергетику россияне не отдадут".

Глава Украины отметил, что конечная цель России - разблокирование экономических отношений и снятие санкций с конкретных лиц.

Президент также обратил внимание на проблему замороженных активов. Он сообщил, что украинская сторона предупредила европейцев о возможных действиях России из-за Дмитриева.

"Снять заморозку активов они не могут", - отметил Зеленский.

Однако он предположил, что могут происходить манипуляции с долгами через страны Ближнего Востока.

"Например, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уже страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, купив их за три миллиарда, может уже работать с европейскими институциями, чтобы оттуда из этих трехсот миллиардов забрать эти пять себе. Понимаете, да? И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там - сепар, который в Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами", - подытожил Зеленский.