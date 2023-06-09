СЕО "Смарт Холдингу" розповіла, скільки ще компанія може існувати в умовах блокування ліцензій

Зупинка дії ліцензії на видобуток газу фактично заблокували операційну діяльність компанії "Смарт Холдинг". Найбільша криза для компанії пов'язана з блокуванням операційної діяльності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила СЕО "Смарт Холдингу" Юлія Кірьянова.

"Тобто, в самих арештах корпоративних прав нічого страшного немає. Так, це робить неможливими операції з корпоративними правами, виплату дивідендів, зміну директорів, але, по суті, не несе загрози для операційної діяльності. У нашому випадку, на підставі відкритої справи (підкреслюю: не вироку суду, а просто факту відкриття кримінального провадження) - нам припинили ліцензії на видобуток газу", - заявила Юлія Кірьянова.

За її словами, Державна служба геології та надр України призупинила ліценції компанії через "невідповідність заявлених бенефіціарів тим, яких було наново подано в реєстри".

"Тепер ми не можемо здійснювати операційну діяльність. Не можемо сплачувати понад 200 млн гривень податків щомісяця. Держава недоотримала вже близько 20 млн кубів газу, і кожного дня ця цифра зростає", - розповіла СЕО компанії.

Крім ліценції на видобуток газу та щебеню, компанії також зупинили ліценції на дві свердловини з водоймами.

"Тобто, під час посівної в нашому сільськогосподарському підрозділі зупинили подачу води. Для мене - це взагалі геноцид. Якщо є претензії, кримінал - арештуйте акції. Розбирайтесь, шукайте докази. Знайшли - вирок суду та забирайте активи, продавайте їх чи передавайте в державне управління. Але просто так, не розібравшись в усьому, заблокувати роботу - нонсенс. Але ми продовжимо боротися і доведемо, що звинувачення безпідставні", - резюмувала вона.

Повну версію інтерв'ю з Юлією Кірьяновою читайте на сайті РБК-Україна у понеділок, 12 червня.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України на початку травня зупинила дію ліцензій британської нафтогазової Enwell Energy plc, що входить у групу "Смарт-Холдинг", яка розробляє газоконденсатні родовища. Дію ліцензії зупинено на Васищевське (Харківська область) та Свистунківсько-Червонолуцьке (Полтавська область) газоконденсатні родовища.

За словами засновника інформагенції Nadra.Info Володимира Бойко, зупинка технологічних процесів для газовидобувної галузі є критичною, оскільки викликає незворотні процеси в родовищах.

Нещодавно журналісти звернулися до РНБО з пропозицією якнайшвидше запровадити перехідний механізм для забезпечення функціонування видобувних підприємств, в яких зупинена дія спецдозволу.