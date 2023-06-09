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СЕО "Смарт Холдинга" рассказала, сколько еще компания может существовать в условиях блокировки лицензий

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Пятница 09 июня 2023 16:37
СЕО "Смарт Холдинга" рассказала, сколько еще компания может существовать в условиях блокировки лицензий Фото: СЕО "Смарт Холдинга" Юлия Кирьяннова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Остановка действия лицензии на добычу газа фактически заблокирована операционной деятельностью компании "Смарт Холдинг". Наибольший кризис для компании связан с блокировкой операционной деятельности.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила СЕО "Смарт Холдинг" Юлия Кирьянова.

"То есть в самих арестах корпоративных прав ничего страшного нет. Да, это делает невозможными операции с корпоративными правами, выплатой дивидендов, сменой директоров, но, по сути, не несет угрозы для операционной деятельности. В нашем случае, на основании открытого дела (подчеркиваю: не приговора суда, а просто факта открытия уголовного производства) - нам остановили лицензии на добычу газа", - заявила Юлия Кирьянова.

По ее словам, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила лицензии компании из-за "несоответствия заявленных бенефициаров тем, которые были заново поданы в реестры".

"Теперь мы не можем осуществлять операционную деятельность. Не можем платить более 200 млн гривен налогов ежемесячно. Государство недополучило уже около 20 млн кубов газа, и каждый день эта цифра растет", - рассказала СЕО компании.

Кроме лицензии на добычу газа и щебня, компании также остановили лицензии на две скважины с водоемами.

"То есть во время посевной в нашем сельскохозяйственном подразделении остановили подачу воды. Для меня - это вообще геноцид. Если есть претензии, криминал - арестуйте акции. Разбирайтесь, ищите доказательства. Нашли - приговор суда и забирайте активы, продавайте их или передавайте в государственное управление. Но просто так, не разобравшись во всем, заблокировать работу - нонсенс. Но мы продолжим бороться и докажем, что обвинения безосновательны", - резюмировала она.

Полную версию интервью с Юлией Кирьяновой читайте на сайте РБК-Украина в понедельник, 12 июня.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины в начале мая остановила действие лицензий британской нефтегазовой Enwell Energy plc, входящей в группу "Смарт-Холдинг", разрабатывающую газоконденсатные месторождения. Действие лицензии приостановлено на Васищевское (Харьковская область) и Свистунковско-Краснолуцкое (Полтавская область) газоконденсатные месторождения.

По словам основателя информагентства Nadra.Info Владимира Бойко, остановка технологических процессов для газодобывающей отрасли критическая, поскольку вызывает необратимые процессы в месторождениях.

Недавно журналисты обратились в СНБО с предложением скорейшего внедрения переходного механизма для обеспечения функционирования добывающих предприятий, в которых остановлено действие спецразрешения.

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